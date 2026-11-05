Martín Galván tendrá que pasar por el quirófano

La Unión Deportiva Santa Marta ha notificado la lesión de Martín Galván, que tendrá que pasar por el quirófano y se perderá los próximos meses de la competición.

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“Desde la UD Santa Marta queremos mandarle toda nuestra fuerza y desearle una pronta recuperación. El club estará a su lado durante todo el proceso, acompañándolo y apoyándolo en cada etapa de su recuperación. Estamos contigo, Martín. ¡Te esperamos de vuelta!”, explican desde el club tormesino.

Ahora, Mario Sánchez pierde a una de sus piezas más importantes en el ataque para los próximos meses y tendrá que buscar soluciones en la ofensiva de la UD Santa Marta.