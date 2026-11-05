Larsson, nuevo fichaje del Salamanca FF

El Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino incorpora en sus filas a la sueca Elin Larsson, fichaje procedente del Heffnersklubbans BK, de la tercera división sueca, con experiencia en la segunda categoría del país tras pasar por las filas del Sundsvalls DFF.

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No solamente tiene una amplia experiencia en clubes de categoría en Suecia, sino que ya ha pasado por las categoría inferiores de la selección de su país, una de las más fuertes del mundo donde ha participado en concentraciones con la sub-17.

En la delantera y con el gol entre ceja y ceja, se incorpora al conjunto salmantino para formar parte del plantel de Tercera Divisón hasta final de temporada.