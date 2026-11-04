Setenta y seis pruebas conforman el 14 Circuito de Carreras Populares para esta temporada

El nuevo calendario de carreras populares de la Diputación de Salamanca para la temporada 2026-2027 contará con 76 pruebas. El diputado Jesús María Ortiz acompañado del delegado de Atletismo en Salamanca, Casimiro Blanco, han sido los encargados de presentar la nueva temporada de carreras, “una de las apuestas más grandes de la Diputación por el fomento de la actividad física y el deporte”, ha asegurado Ortiz.

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Un calendario que programa pruebas casi todos los fines de semana hasta el próximo mes de noviembre y que, además de fomentar el deporte en los pueblos “dinamiza municipios, favorece la participación ciudadana y acerca el atletismo a personas de todas las edades y condiciones físicas”.

Como novedad, este año se suman seis pruebas al calendario, un cross en la Fuente de San Esteban, carreras populares en Terradillos, Barbadillo y la de Salamanca de Puente a Puente, el Kilómetro Vertical Risco Gordo de Candelario y la carrera del Turrón de Ciudad Rodrigo.

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De las 76 carreras de esta temporada, 30 serán verdes, 38 amarillas y 8 serán rojas, es decir de más de 13 kilómetros de recorrido.

Para Casimiro Blanco, este circuito “corroborar el papel de la Diputación en el deporte de la provincia” y ha destacado que es un circuito “único” ya que “ninguna provincia desarrolla esta enorme cantidad de carreras deportivas”. Blanco ha destacado que en la anterior edición fueron 75 las carreras que se disputaron y en las que la participación se incremento entre un 5 y un 10 por ciento lo que demuestra que estas competiciones “tienen muy buena salud y esperamos que se mantengan estas cifras”. También ha recordado que el calendario está abierto la inscripción de nuevas pruebas y que ya están abiertas las inscripciones para las cinco próximas competiciones programadas.

Puedes consultar todas las carreras programadas en este calendario:

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