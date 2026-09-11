Partido especial para Iker Muniain: Derio – Salamanca CF UDS

Los dos equipos charros en Copa RFEF siguen su camino y ya conocen sus próximos rivales. Iker Muniain, entrenador del Salamanca CF UDS, tendrá un choque muy especial. El técnico navarro volverá a Derio, donde trabajó la pasada campaña. Las bolas del sorteo emparejaron a ambos conjuntos en un duelo con ‘morbo’.

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También conoce a su rival la UD Santa Marta. Los tormesinos reciben en el Alfonso San Casto al Bergatiños, de Segunda RFEF, y quieren dar el paso hacia la gran final.