Durante el fin de semana se ha disputado la Aiarako Bira. La vuelta alavesa de categoría cadete y junior, que constaba de tres etapas, daba inicio con una contrarreloj en la localidad de Orozco y donde la vencedora fue la valenciana del Mirat Gema Toledo. La subcampeona de España conseguía así el maillot de líder.



La segunda de las etapas con salida y llegada en Llodio, se disputaba bajo la lluvia en un recorrido con varias cotas montañosas donde la líder intentó marcharse por delante en la subida a Esquinabajo pero era cojida por un grupo donde viajaban también las corredoras del Mirat, Vega Iglesias y Lua Noval. A cinco de meta el grupo se reducía a 5 componentes donde las tres del Mirat continuaban pero a menos de 3 km eran neutralizadas. El equipo se colocaba liderado por por equipos, Gemma Toledo seguía de Líder, también cojos la clásificacion de la montaña y la de los sprints Speciales.



La tercera y última etapa con salida y llegada en Amurrio, se presentaba como decisiva por las pocas diferencias en la general. Las seis subidas a Larrimbe iban a decidir la general. El Mirat controló la carrera desde el inicio, metiendo a Chavela González en la escapada de salida, que fue neutralizada en la tercera subida a Larrimbe. Por detrás se producían numerosos intentos para tratar de dejar a la líder del Mirat, que no tenían resultado. En línea de meta se presentaba un grupo de cabeza de unas 15 unidades donde la victoria la conseguía la cadete del Mirat Vega Iglesias al sprint.



El Mirat conseguía así dos de las tres etapas y dominaba todas las clasificaciones: Gemma Toledo se llevaba la general individual y la clasificación de la montaña; Vega Iglesias conseguía la victoria de etapa, el maillot de primer joven (cadete) y la tercera posición en la general; y Chavela González conseguía la clasificación de los sprints especiales. Además, el equipo charro lograba la clasificación en la general por equipos, metiendo a tres corredoras entre las ocho mejores.



No quedaba ahí la cosa ya que Gisela Herrero conseguía la victoria en la última prueba puntuable de la copa de España de XCO disputaba en la estación de La Vansa, y se hacía con la general final de la copa.