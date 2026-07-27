Un oro para la Escuela de Triatlón Salmantina en el Campeonato de España

La Escuela Triatlón Salmantina participó este fin de semana en el Campeonato de España de Triatlón Cross, Acuatlón y Duatlón Cross, disputado en Calahorra (La Rioja).

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En categoría élite, Óscar Herrero participó en las pruebas de Duatlón y Triatlón Cross. Firmó una actuación sólida, clasificándose en el 24º puesto absoluto y logrando además la 11ª posición en la clasificación Sub23, en la prueba de Duatlón. En el Triatlón, mejoró sus prestaciones alcanzando la 14ª plaza absoluta y 7ª sub23.

En categoría junior, llegaban algunos de los mejores resultados del fin de semana. Pablo Herrero lograba el 5º puesto en el Acuatlón, cerca del podio. Irati Sicilia, por su parte, finalizaba 13ª en el Triatlón Cross.

La cantera siguió sumando experiencia en las categorías de formación. Pablo Piriz era 12º y Gonzalo Esteban 35º en categoría juvenil, mientras que su compañero Dámaso Hernández terminaba en 23ª plaza en cadete.