Rober Fernández, campeón del mundo en culturismo natural, ha rubricado un nuevo logro deportivo en su trayectoria como preparador tras guiar a Salva Rendón a lo más alto del podio en el prestigioso certamen internacional PRO Qualifier de Portugal. La cita ha puesto el broche final a un ciclo competitivo de doce meses con una destacada cosecha de resultados en la tarima lusa.

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De este modo, Rendón ha brillado con luz propia al alzarse con la medalla de oro en la división máster, además de conquistar una meritoria tercera posición en la competitiva categoría de talla D frente a rivales de gran nivel internacional. Este balance confirma el trabajo realizado durante todo el último año de preparación técnica compartida entre ambos. El preparador ha subrayado el salto de calidad exhibido por su pupilo, destacando que el atleta ha alcanzado su nivel óptimo de acondicionamiento físico hasta la fecha.

El charro ha explicado con detalle el balance de su paso por tierras lusas. "Cerramos temporada con Salva en el Pro Qualifier de Portugal y con el mejor físico hasta la fecha, ganando y coronándonos en la categoría máster con un oro y luego quedando terceros en la talla D con un nivel brutal", ha señalado Fernández al valorar la competición.

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Así, el técnico ha calificado el balance global del último ejercicio como óptimo para la progresión del atleta. "Ha sido una temporada maravillosa. Un año que llevamos trabajando juntos y hemos llevado el físico a otro punto totalmente distinto", ha manifestado sobre la evolución de Rendón.

Concluido el calendario competitivo oficial, la planificación deportiva da paso a una nueva etapa de desarrollo muscular orientada al largo plazo. El preparador ha fijado un horizonte temporal definido para la consecución del carné profesional internacional. "Ahora nos embarcaremos en un volumen porque el objetivo es que en 2028 consigamos la IFBB Pro Card en máster, que es lo que le pertenece a él", ha detallado acerca del objetivo deportivo principal.

La nueva fase de trabajo permitirá abordar aspectos técnicos y grupos musculares específicos que habían quedado condicionados por los plazos de las competiciones anteriores. La prioridad inmediata radicará en perfeccionar la estructura del culturista. "Ahora quiero centrarme en trabajar puntos débiles que él ya traía y que no pude centrarme porque obviamente desde el minuto uno lo tuve que limpiar y él ya quería competir", ha explicado Róber Fernández sobre las exigencias temporales del ciclo anterior.