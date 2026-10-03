Un Salamanca CF UDS ‘de dulce’ quiere seguir su racha en Tordesillas

El gran arranque de temporada del Salamanca CF UDS queda plasmado con el pase a la Copa del Rey, en el que el equipo de Muniain se verá las caras con un Primera División en el estadio Helmántico.

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Los charros vencieron el jueves a la UD Santa Marta y festejaron por todo lo alto su pase a la Copa del Rey. No es para menos. Ahora, toca centrase de nuevo en la competición liguera y el Salamanca CF UDS se mide el domingo, a las 17 horas, al Atlético Tordesillas en Las Salinas.