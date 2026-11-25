Teresa Moríñigo cerró su temporada de pádel con un subcampeonato en el FIP Silver de Nápoles. La salmantina cayó en la final tras ganar el primer set frente a una pareja italiana, que consiguió darle la vuelta al resultado.

Publicidad Publicidad

Con ello pone fin a esta temporada 2026, un año de crecimiento y mucho trabajo, que se ha visto reflejado en estos últimos torneos y que le permiten cerrar la temporada de la mejor manera posible.

“Para el año 2027 quiero seguir entrenando duro y empezar así la nueva temporada aspirando a mayores logros. Miro ya a los Premier Pádel y buscaré el top 60 mundial”, explica Teresa Moríñigo.

Publicidad Publicidad