Teresa Moríñigo cerró su temporada de pádel con un subcampeonato en el FIP Silver de Nápoles. La salmantina cayó en la final tras ganar el primer set frente a una pareja italiana, que consiguió darle la vuelta al resultado.
Con ello pone fin a esta temporada 2026, un año de crecimiento y mucho trabajo, que se ha visto reflejado en estos últimos torneos y que le permiten cerrar la temporada de la mejor manera posible.
“Para el año 2027 quiero seguir entrenando duro y empezar así la nueva temporada aspirando a mayores logros. Miro ya a los Premier Pádel y buscaré el top 60 mundial”, explica Teresa Moríñigo.
Su entrenador del CEPPADEL, Miguel Ángel Moreno, también se muestra en esa línea: “Uno de sus objetivos para 2027 es seguir entrenando en la misma línea, aspirando a mayores logros y a los torneos premier pádel”.