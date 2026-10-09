Este sábado se celebra, en el Polideportivo Villares de la Reina , el segundo torneo de Judo Vicente Zarza, reservado para la categoria de cadetes masculino y femenino.

La jornada matinal será para el control y pesajes de más de un centenar de deportistas llegados de Madrid, Portugal y toda Castillla y León. La competición dará comienzo a las 16 horas con tres tatamis zonas de combates.

Esta competición es individual, con una puntuación por clubes de los cuatro primeros clasificados por peso. La prueba finalizará sobre las 19, con la posterior entrega de medallas y trofeos a los clubes.

La jornada del domingo será para los infantiles. Unos ochenta participantes disputarán desde las 10:30 horas la competición para los cadetes.