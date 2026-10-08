Juan Artola fue uno de los fichajes de invierno de Unionistas en la pasada campaña. El delantero vasco recuerda con cariño su corto paso por el club charro y también pone al alza el apoyo de la afición en los momentos complicados. Ahora, en las filas del Cacereño, cuenta con mucho protagonismo en el esquema de Cobos.

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Gran arranque del Cacereño. “Hemos empezado muy bien. Sobre todo, haciéndonos fuertes en casa y fuera con algún empate. Sabemos que dejar la portería a cero es muy importante en una categoría tan exigente. Todo empieza siendo fuertes desde atrás”.

¿Cómo se encuentra en el plano personal? “Me encuentro bien. Estoy jugando bastante y me estoy encontrando a gusto en esa especie de 1-4-4-2. Cobos tiene la idea muy clara y es una idea que a mí me viene muy bien. Vamos todos a una”.

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¿Cómo ve a Unionistas desde la distancia? “Tampoco he visto mucho, pero sí vi que les costó empezar. Creo que tuvieron mala suerte con expulsiones y alguna cosa rara en Avilés, pero creo que es un equipo que se irá haciendo fuerte en casa y lo acabará sacando. Me alegro que sea así”.

¿Dónde puede estar la clave del partido? “Te diría que, como está siendo últimamente, primero con la idea clara de que todo parte desde atrás y luego estar acertados de cara a puerta”.

Sus cinco meses en Unionistas. “Se lo dije a mi familia, me sorprendió mucho el club. Son muy humildes, pero los que están lo dan todo. Alucinaba con la afición volcada y eso que perdimos dos jornadas seguidas por 0-3. Y salíamos ovacionados. Eso ayuda a los jugadores. Y la ciudad de Salamanca me pareció un espectáculo”.

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