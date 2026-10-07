Héctor Ramos, de prebenjamín a entrenar con el primer equipo de Unionistas

Una de las caras nuevas de esta semana en Unionistas es Héctor Ramos. El espigado centrocampista, juvenil de segundo año, se ha hecho un hueco en la plantilla de David Gallego en el División de Honor y esta semana trabaja a las órdenes de Javi Medina en el primer equipo.

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La historia de Héctor Ramos en Unionistas cuenta ya con diez años. Entró como jugador del Prebenjamín A y poco a poco fue escalando etapas formativas. Nunca fue el primero de su promoción, pero sí el primero en constancia. Y eso le ha ido valiendo para ir superando las piedras del camino e ir creciendo como jugador dentro del organigrama del club.

La pasada temporada, a pesar de ser juvenil de primer año, fue un fijo en el Juvenil B y ya entrenaba con el División de Honor y con el filial. Este año, a pesar de la competencia en la medular del equipo de David Gallego, Héctor Ramos alterna las titularidades con las suplencias como pivote.