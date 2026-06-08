Raúl Silva, el primer socio de Unionistas en renovar su carné de forma física para la temporada 2026/27

Comienzan las renovaciones de socios de Unionistas de Salamanca para la temporada 2026/27. El club ha lanzado una campaña para expandirse por toda la provincia bajo los lemas “de aquí somos todos” y “seas de donde seas, este escudo también es tuyo”.

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El vicepresidente Luis Delgado fue claro sobre el objetivo de la campaña: ““Hay mucho socio de la provincia, pero creemos que puede haber mucho más. Creemos que es buen momento para que los indecisos del alfoz, tengan esa chispa para que se unan a este proyecto”.

Una vez presentada en la mañana de este lunes la campaña de socios, los dueños de Unionistas pudieron renovar su voto de forma online. A las cinco de la tarde estaba fijaba la apertura de la tienda del club en la calle Rúa Mayor. Y, solo unos minutos después de abrir sus puertas, Raúl Silva fue el primer socio de Unionistas en renovar su carné de forma física.

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