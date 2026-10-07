Unionistas, 'en cuadro' para visitar al Cacereño

Segundo entrenamiento de la semana para Unionistas. Los charros se medirán el sábado al Cacereño a domicilio (18:45 horas). Y lo harán 'en cuadro'.
Las lesiones de larga duración de Dani González y Álex Gil dejan a la plantilla con 20 efectivos. Diego Caballo tendrá que cumplir un partido de sanción y se perderá el choque. 19. Y Pau Ferrer, Juanma y Emilio Bernad siguen fuera del grupo. 16. Si alguno de estos tres va citado, el riesgo de recaer es prácticamente total.
Esta situación deja a Javi Medina con muy pocos efectivos sanos en la primera plantilla y tirará de las categorías inferiores para completar la citación ante el Cacereño.
Durante la mañana del miércoles, el club emitió un comunicado sobre Pau Ferrer. "El futbolista presenta una rotura muscular en su gemelo izquierdo a consecuencia de un golpe en un entrenamiento. Está trabajando para reincorporarse lo antes posible", por lo que se perderá entre dos y tres partidos más.