Unionistas, 'en cuadro' para visitar al Cacereño

Segundo entrenamiento de la semana para Unionistas. Los charros se medirán el sábado al Cacereño a domicilio (18:45 horas). Y lo harán 'en cuadro'.

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Las lesiones de larga duración de Dani González y Álex Gil dejan a la plantilla con 20 efectivos. Diego Caballo tendrá que cumplir un partido de sanción y se perderá el choque. 19. Y Pau Ferrer, Juanma y Emilio Bernad siguen fuera del grupo. 16. Si alguno de estos tres va citado, el riesgo de recaer es prácticamente total.

Esta situación deja a Javi Medina con muy pocos efectivos sanos en la primera plantilla y tirará de las categorías inferiores para completar la citación ante el Cacereño.