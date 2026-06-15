Se abre el plazo para participar en los homenajes anuales a las personas centenarias y las Bodas de Oro en Salamanca

Desde este lunes 15 de junio se abren los plazos para participar en los tradicionales homenajes que desde el Ayuntamiento de Salamanca se hace a las personas centenarias y a las bodas de oro.
El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 18 de agosto, mientras estos reconocimientos este año se celebrarán en el mes de octubre para "poner en valor la trayectoria vital, la experiencia y el papel social de las personas mayores de Salamanca, protagonistas esenciales en la construcción de la ciudad actual". Se les entregará una placa conmemorativa y un obsequio municipal.
En el caso de las bodas de oro se incluirá una eucaristía en la Catedral Vieja, con la posterior entrega de placas conmemorativas y un vino español.
Las personas interesadas en participar deberán estar empadronadas en la ciudad de Salamanca, y deberán formalizar su solicitud en los tres centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes. A mayores, para realizar la solicitud deben adjuntar, en el caso de las
bodas de oro, fotocopia del DNI de ambos cónyuges y del Libro de Familia; en el homenaje a las personas centenarias, fotocopia del DNI y una breve historia personal, según un modelo que se facilitará en el centro municipal.