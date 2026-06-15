Se abre el plazo para participar en los homenajes anuales a las personas centenarias y las Bodas de Oro en Salamanca

Desde este lunes 15 de junio se abren los plazos para participar en los tradicionales homenajes que desde el Ayuntamiento de Salamanca se hace a las personas centenarias y a las bodas de oro.

Publicidad Publicidad

El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 18 de agosto, mientras estos reconocimientos este año se celebrarán en el mes de octubre para "poner en valor la trayectoria vital, la experiencia y el papel social de las personas mayores de Salamanca, protagonistas esenciales en la construcción de la ciudad actual". Se les entregará una placa conmemorativa y un obsequio municipal.

En el caso de las bodas de oro se incluirá una eucaristía en la Catedral Vieja, con la posterior entrega de placas conmemorativas y un vino español.