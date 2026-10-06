Alerta por una nueva estafa: cuidado si recibes una llamada de DIGI para cambiar tu router

Alerta ante una nueva estafa que puede llegar directamente por teléfono. Usuarios han advertido de llamadas en las que los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de DIGI y aseguran que es necesario cambiar el router.

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Durante la llamada, los supuestos trabajadores de la compañía llegan a afirmar que han enviado previamente un aviso a través de la aplicación de DIGI, aunque este mensaje habría desaparecido posteriormente.

Sin embargo, hay un detalle que puede hacer saltar las alarmas y es que los estafadores ni siquiera conocen el nombre del cliente al que están llamando.

Ante este tipo de situaciones, la recomendación es clara y es no facilitar datos personales, códigos ni información relacionada con la conexión o los dispositivos y no seguir las instrucciones que se reciban durante la llamada.

Desde la Policía Nacional DIGI recuerdan que la compañía se pone en contacto con sus clientes únicamente a través de sus canales oficiales.

Por ello, si recibes una llamada inesperada en la que te indican que debes cambiar el router y te genera dudas, lo más recomendable es colgar y contactar directamente con DIGI a través de sus canales oficiales para comprobar si realmente existe alguna incidencia o cambio pendiente.