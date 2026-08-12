Anaya acoge desde este viernes la Feria del Barro de Salamanca

Del 14 al 23 de agosto la plaza de Anaya será un año más en el punto de encuentro de la cerámica y la alfarería ya que acogerá la XXXVIII Feria del Barro de Salamanca, organizada por la Asociación de Artesanos del Barro de Salamanca.

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Durante diez días, este evento, ya consolidado como un referente cultural y turístico de la ciudad, abrirá sus puertas de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 22:00 horas, invitando a vecinos y visitantes a descubrir el arte modelado en barro. La inauguración oficial del certamen tendrá lugar el viernes 14 a las doce del mediodía.

La gran novedad de esta trigésima octava edición es la celebración del I Concurso del Barro «Caja Rural de Salamanca», convocado por ARBASAL en colaboración con la entidad. Concurren al certamen los artesanos que participan en la Feria, cada uno con una única pieza original de factura artesanal, las cuales podrán contemplarse en el propio recinto ferial del 14 al 19 de agosto, de modo que el público asistente será testigo directo del nivel alcanzado por los participantes.

La Feria volverá a reunir un año más a maestros artesanos y alfareros que mostrarán una amplia variedad de piezas, desde utensilios tradicionales hasta creaciones artísticas contemporáneas, todas ellas elaboradas con técnicas transmitidas de generación en generación.