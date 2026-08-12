La Guardia Civil registra establecimientos salmantinos en busca de gafas en mal estado para ver el eclipse

Con motivo del eclipse solar que podrá observarse este miércoles, la Guardia Civil de Salamanca está realizando inspecciones en diferentes establecimientos de Salamanca y su alfoz. El objetivo de estos registros es comprobar que las gafas destinadas a la observación del fenómeno cumplen con los requisitos de seguridad establecidos.

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Tal y como apunta la Benemérita, entre otros aspectos, estas inspecciones buscan verificar que las gafas cuentan con el marcado CE, hacen referencia a la norma EN ISO 12312-2 y disponen de la información correspondiente sobre fabricante, instrucciones y advertencias de uso.