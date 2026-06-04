En los últimos días han aumentado en Salamanca el número de intentos de estafa o phishing suplantando la identidad de Correos.
Se trata de un mensaje de texto que llega a los dispositivos móviles haciéndose pasar por un responsable de área de Correos Express. De hecho, para intentar convencer a la víctima, proporcionan un nombre y apellidos reales, y les advierten que tienen un paquete que no ha podido ser entregado y que, para recuperarlo, deben ingresar en un enlace.
Por la proliferación de este intento de estafa en los últimos días, Correos ha enviado un comunicado para ayudar a identificarlos. Por ello, pone a disposición un verificador de email para comprobar si ese correo ha sido realmente enviado por Correos: https://www.correos.es/es/es/atencion-al-cliente/seguridad-de-la-informacion/verificador-de-email
No obstante, si se comprueba el número de teléfono que envía el mensaje de texto, puede confirmarse que se trata de un número con prefijo marroquí.