John Cobra, en Salamanca: “Mola mogollón”

Los más jóvenes quizá no conozcan a John Cobra. Pero la generación que se encuentra entre los 30 y 40 años recuerdan a uno de los primeros fenómenos de internet.

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La rivalidad entre John Cobra y El Batu copó momentos de gran tensión en internet. Pero no quedó ahí la experiencia de John Cobra, que también probó fortuna en la música y generó un escándalo en la gala de finalista de Eurovisión 2010.

Ahora, John Cobra se ha fotografiado en la Plaza Mayor de Salamanca y ha dejado un mensaje a sus seguidores: “Siguiendo la ruta por el norte. Mola mogollón, se come a lo cerdo y buenoucho cobrista donde vaya. Una maravilla. Salamanca, tierra mía. ¡Venceremos!”, expresó en su cuenta de Instagram.