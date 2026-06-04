Efectivos de la Policía Nacional de Salamanca participan en el operativo con motivo de la visita del papa León XIV

La Comisaría Provincial de Salamanca participa en el amplio dispositivo de seguridad que la Policía Nacional desplegará en los próximos días en las Islas Canarias con motivo de la visita del papa León XIV. Entre los efectivos salmantinos movilizados figuran agentes de Seguridad Ciudadana y de la Unidad Aérea de la Policía Nacional con destino a Gran Canaria y Tenerife.

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El operativo ha supuesto el desplazamiento de más de 170 vehículos policiales, 215 agentes pertenecientes a distintas unidades de la Policía Nacional y 16 canes de la Unidad Especial de Guías Caninos.

La participación de efectivos salmantinos forma parte de un dispositivo de carácter nacional diseñado para garantizar la seguridad durante un acontecimiento que reunirá a miles de personas en Canarias. Los agentes desplazados colaborarán con unidades procedentes de distintos puntos de España en labores de prevención, vigilancia y protección de las autoridades asistentes.

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