“Mi madre salvará una vida aunque la de ella no se haya podido salvar”

Salamanca se ha convertido en los últimos años en un referente en cuanto a donantes de órganos. A través de la unión de diferentes servicios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se ha conseguido salvar diferentes vidas, alargar las mismas de las personas afectadas y por ende, la felicidad de sus familiares. Por este motivo, el hospital de Salamanca ha querido reconocer la labor de los donantes y receptores con una estatua que será visible en la entrada del paseo de San Vicente.

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Solamente en 2026, en los dos primeros meses del año se realizaron 14 trasplantes de riñón, tres de ellos de donantes vivos y otros 11 de personas fallecidas, lo que indica que la solidaridad en Salamanca no tiene límites. De este modo, son cada vez más las personas que firman ese consentimiento de donar órganos, un incremento que se ha hecho latente con el aumento de la lista de espera con aumento respectivo de pacientes.

Echando la vista atrás, en 2025, según los datos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, se realizaron 174 trasplantes renales en la región, mientras que a nivel nacional fueron 2.547 personas las que donaron sus órganos tras fallecer, lo que hizo que gracias a esas donaciones y a las de 408 personas que donaron un órgano en vida, se pudieran realizar en total 6.335 trasplantes de órganos.

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A las donaciones de riñón que se destacaron durante el miércoles, 3 de junio, también habría que sumar otras de las cirugías más importantes que se iniciaron en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, los trasplantes de pulmón.