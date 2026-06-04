Los programas se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, reducir la brecha de género, formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje, orientación, educación inclusiva, bienestar y protección

El Ministerio de Educación concede casi 9 millones de euros a Castilla y León: 2,9 millones para el programa de refuerzo de la competencia lectora y más de 6 millones para el de refuerzo de la competencia matemática.

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El objetivo de estos programas es "mejorar el nivel de desempeño del alumno de segundo ciclo de educación Infantil (solo en el caso del de lectura), Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico".

Ambos programas se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, reducir la brecha de género en ambas competencias y formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje (en el caso de la lectura, en distintos soportes).

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En Castilla y León también se desarrollarán otros programas como el de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+), dotado con más de 5,5 millones de euros para "mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentra un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa". En este caso, serán las comunidades las que seleccionen aquellos centros que por sus características y vulnerabilidad del alumno deban formar parte de PROA+.