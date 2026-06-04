UPL pide a la Junta que arregle el panel de entradas y salidas de la estación de autobuses de Salamanca

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado este miércoles a la Junta de Castilla y León que repare el panel informativo central ubicado en el vestíbulo de la estación de autobuses de Salamanca.

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El panel lleva varios días inoperativo, por lo que los usuarios no están informados desde este emplazamiento de los horarios de llegada y salidas de los autobuses.

En este sentido, desde UPL reclaman a la Junta, como administración competente, que acometa la reparación “de forma inmediata. Gobernar una administración autonómica no va simplemente de firmar pactos para repartirse sillones, va sobre todo de dar servicios y atenderlos adecuadamente para mejorar y facilitar la vida de la gente”, afirman en un comunicado de prensa remitido a los medios.