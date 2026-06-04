El salmantino Tomás Hijo, protagonista sorpresa de la PAU de La Rioja

El salmantino Tomás Hijo ha protagonizado sin querer la PAU de la Universidad de La Rioja al convertirse en uno de los autores seleccionados por los profesores que han diseñado los exámenes. Ha sido en el examen de inglés de la prueba, concretamente en la parte del comentario de texto, cuando ha aparecido un artículo periodístico en inglés centrado en el trabajo que el artista charro ha realizado para la última película de Guillermo del Toro, la laureada "Frankenstein".

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El texto se centra en el diseño de las tarjetas de lectura que Tomás Hijo realizó para la película y que se pueden apreciar cuando, en las escenas de la cabaña, el anciano enseña a leer a sus nietos utilizando un abecedario alemán en el que cada tarjeta contiene una letra ilustrada. Tarjetas realizadas con mimo y detalle por Hijo. De este modo, el examen ha servido también para acercar a los estudiantes de Bachillerato a la obra gráfica del ilustrador salmantino, muy vinculado al mundo del cine fantástico.

Cartas de lectura de Tomas Hijo para Frankenstein en la exposición sobre la pelicula

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El artículo recogido en la prueba refleja además las colaboraciones previas entre el ilustrador y el director de cine, como el diseño del conocido tarot del Toro, que apareció en la película "El callejón de las almas perdidas".