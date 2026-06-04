Adjudicados los trabajos de medición y seguimiento de indicadores del proyecto Raíles Verdes

El Ayuntamiento de Salamanca notifica la adjudicación de los trabajos de medición y seguimiento de indicadores del proyecto Raíles Verdes.

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Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Ayuntamiento acometerá la renaturalización del

entorno urbano comprendido en todo el recorrido de la antigua línea ferroviaria de la Ruta

de la Plata, que se transformará en una vía verde.

Hasta el año 2028 se procederá a la transformación de la antigua línea ferroviaria en

una vía verde; la recuperación del ‘volcán de Garrido’; la creación de dos bosques

urbanos; la generación de casi un centenar de huertos urbanos; el incremento de las

zonas verdes en el bulevar junto al parque de los Jesuitas y en el viaducto de la calle

Jardines; y el manejo forestal de la ribera del río Tormes.

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