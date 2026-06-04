Adjudicados los trabajos de medición y seguimiento de indicadores del proyecto Raíles Verdes

El Ayuntamiento de Salamanca notifica la adjudicación de los trabajos de medición y seguimiento de indicadores del proyecto Raíles Verdes.
Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Ayuntamiento acometerá la renaturalización del
entorno urbano comprendido en todo el recorrido de la antigua línea ferroviaria de la Ruta
de la Plata, que se transformará en una vía verde.
Hasta el año 2028 se procederá a la transformación de la antigua línea ferroviaria en
una vía verde; la recuperación del ‘volcán de Garrido’; la creación de dos bosques
urbanos; la generación de casi un centenar de huertos urbanos; el incremento de las
zonas verdes en el bulevar junto al parque de los Jesuitas y en el viaducto de la calle
Jardines; y el manejo forestal de la ribera del río Tormes.
También a través de este proyecto se trabajará en la conservación de la biodiversidad y el control de especies invasoras para la mitigación y adaptación al cambio climático y el control de la contaminación.