El Ayuntamiento de Salamanca autoriza colocar pantallas en terrazas para ver el Mundial 2026

Salamanca huele a mundial y sus terrazas también. Al igual que ocurrió durantes los pasados campeonatos disputados por la Selección Española de Fútbol, el Mundial 2026 hará que miles de salmantinos y salmantinas puedan disfrutar del balompié en sus terrazas.

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El Ayuntamiento de Salamanca ha autorizado esta medida, pero con diferentes términos. El primero de ellos, es que solamente se podrán colocar pantallas en el caso de que juegue la Selección Española.