El Ayuntamiento de Salamanca lanza la 'Ruta Comercios con Alma' para fomentar las compras de proximidad

El Ayuntamiento de Salamanca dará un nuevo impulso al comercio local con la puesta en marcha de la 'Ruta Comercios con Alma', una iniciativa enmarcada dentro del programa municipal SALdeCompras. Esta acción, que supone una nueva fase de la campaña iniciada a finales de julio, se vinculará directamente a las celebraciones del V Centenario de la Escuela de Salamanca para dinamizar el tejido comercial de los distintos barrios de la ciudad.

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La campaña estará activa entre el 8 y el 16 de septiembre. Durante estos días, los clientes que realicen sus compras en los establecimientos adheridos a SALdeCompras recibirán un ticket sellado que les dará derecho a conseguir obsequios exclusivos diseñados con motivo de la efeméride. La recogida de los regalos se podrá efectuar a partir del 21 de septiembre en la Oficina de SALdeCompras (situada en la Plaza Mayor, 32, 4ª planta) en horario de 8:30 a 14:30 horas, prolongándose hasta agotar las existencias disponibles.

El programa establece dos tramos diferenciados de obsequios según el consumo registrado. Para las compras de entre 20 y 30 euros se entregará un lanyard conmemorativo, mientras que el desembolso igual o superior a 30 euros dará derecho a un cuaderno exclusivo del V Centenario. Cada ticket presentado dará acceso a un único regalo, sin posibilidad de acumular comprobantes para alcanzar los importes mínimos ni de fraccionar compras superiores. No obstantes, no habrá límite de regalos por persona siempre que se aporte un justificante distinto para cada uno.