Caos en las urgencias del Hospital de Salamanca tras la caída de los sistemas informáticos de Sacyl

Las urgencias del Hospital de Salamanca afrontan desde primera hora de este domingo una situación de especial complejidad debido a la caída de varios de los sistemas informáticos utilizados por los profesionales sanitarios.

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La incidencia se habría iniciado alrededor de las 5:00 horas, momento desde el que los programas Sacyl-Medora y el sistema de historia clínica Jimena permanecen fuera de servicio, según la información disponible en este momento.

La interrupción de estas herramientas está afectando al funcionamiento habitual de las urgencias y obligando a los profesionales a trabajar con importantes limitaciones. Entre las dificultades se encuentra la imposibilidad de realizar con normalidad determinadas gestiones y pruebas, entre ellas la solicitud y gestión de análisis clínicos, lo que complica el proceso asistencial y puede provocar retrasos en la atención.

La incidencia está generando caos y demoras en el funcionamiento de las urgencias del complejo hospitalario salmantino.