El Ayuntamiento de Salamanca suma la triple 'Pajarita Azul' por su excelente gestión en la recogida de papel y cartón

El Ayuntamiento de Salamanaca suma la triple 'Pajarita Azul' por su excelente gestión en la recogida de papel y cartón concedida por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel).

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Este premio lo ha obtenido ya anteriormente en los años 2019, 2020 y 2024.

Desde Aspapel reconocen el esfuerzo realizado durante los últimos años por el Consistorio charro para facilitar el reciclaje a los salmantinos, a través de los más de quinientos

contenedores repartidos por la vía pública, puntos limpios y mediante el sistema puerta a puerta.