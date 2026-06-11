El Ayuntamiento de Salamanca suma la triple 'Pajarita Azul' por su excelente gestión en la recogida de papel y cartón

El Ayuntamiento de Salamanaca suma la triple 'Pajarita Azul' por su excelente gestión en la recogida de papel y cartón concedida por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel).
Este premio lo ha obtenido ya anteriormente en los años 2019, 2020 y 2024.
Desde Aspapel reconocen el esfuerzo realizado durante los últimos años por el Consistorio charro para facilitar el reciclaje a los salmantinos, a través de los más de quinientos
contenedores repartidos por la vía pública, puntos limpios y mediante el sistema puerta a puerta.
A la hora de elegir los reconocimientos, la evaluación se basa en 21 indicadores, que analizan todo lo referente a la recogida del contenedor azul y recogidas complementarias, las campañas y acciones de información y concienciación ciudadana, los aspectos relativos a la regulación y la planificación de la gestión y los resultados y trazabilidad hasta reciclaje final.