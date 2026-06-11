La Junta convoca ayudas de hasta 33.250 euros para personal técnico en empresas de inserción

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado una nueva línea de subvenciones para financiar la contratación y el mantenimiento de personal técnico en las empresas de inserción de Castilla y León, con ayudas de hasta 33.250 euros por contrato a jornada completa durante un periodo de 12 meses.

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La medida, publicada este jueves en el Bocyl, y recogida por Ical busca reforzar el acompañamiento de personas en riesgo o situación de exclusión social en sus procesos de inserción laboral.

Los técnicos subvencionados se encargarán de labores de orientación, tutoría, formación y seguimiento individualizado para facilitar su acceso al mercado de trabajo ordinario.