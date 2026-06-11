Servicios especiales del autobús urbano para ver a París de Noia en La Aldehuela

París de Noia aterriza en Salamanca con su tour ‘Va por ti’, una de las paradas que tiene durante este 2026 y donde miles de personas disfrutarán al son de las mejores canciones actuales y del pasado. Así pues, con una banda en la que más de veinte personas se sitúan sobre el escenario, durante tres horas harán las delicias de los asistentes.

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En pro de facilitar el transporte a los salmantinos, salmantinas y turistas que se acerquen, el Ayuntamiento de Salamanca habilitará servicios especiales al igual que ocurre durante las Ferias y Fiestas del mes de septiembre. Este será gratuito y tendrá una frecuencia de salida cada diez minutos.

El servicio partirá desde la plaza de Gabriel y Galán y pasará por Puerta de Zamora, avenida de Mirat, plaza de España, San Antonio, Camino de las Aguas y La Aldehuela, haciendo parada en cada una de las paradas existentes. El horario será de 19:00 a 3:00 horas, sumándose la línea número 8 con recorrido normal. Del mismo modo, se ha aconsejado asistir con tiempo, además de intentar fomentar el transporte público o a pie.

El aforo será de 30.909 personas, contando el recinto con tres entradas diferentes y ocho salidas. Todas ellas estarán debidamente señalizadas, según ha explicado el Ayuntamiento de Salamanca. Del mismo modo, habrá controles de acceso sin permitirse acceder con envases de vidrio, latas, botellas o elementos similares, sin poder beber en la vía pública. Asimismo, únicamente se puede acceder con agua mientras las botellas no tengan tapón.

No se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que excedan de las dimensiones 60x30x15, ni objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa. Se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general. No podrán portar pancartas, sábanas, mástiles o palos.

El consistorio facilitará también baños portátiles un Punto Violeta para actuar ante cualquier tipo de agresión sexual.