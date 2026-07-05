Las bibliotecas municipales de Salamanca amplían este verano los talleres de ajedrez para niños tras el éxito de la experiencia piloto

El Ayuntamiento de Salamanca ha ampliado este verano la oferta de talleres de ajedrez a todas las bibliotecas de la red municipal después de la excelente acogida que tuvo la experiencia piloto desarrollada durante el primer trimestre del año en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester.

La iniciativa, dirigida a niños y niñas de entre 7 y 14 años, ha despertado un notable interés entre las familias, registrando una elevada demanda de inscripciones en las bibliotecas participantes.



Los talleres están impartidos por dos referentes del ajedrez salmantino: el maestro Amador González de la Nava y la campeona autonómica Lucía Sánchez Elena, quienes adaptan las sesiones a los distintos niveles de conocimiento de los participantes para facilitar el aprendizaje de este deporte.

El programa comenzó en las bibliotecas de los centros municipales integrados de Vistahermosa y La Vega y continuará durante todo el mes de julio en el resto de la red municipal. Del 6 al 10 de julio las sesiones se desarrollarán en la Biblioteca Barrio Vidal, de 11:00 a 13:00 horas, y en la Biblioteca Torrente Ballester, de 12:00 a 14:00 horas.