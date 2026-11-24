La Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca afronta la última semana de noviembre con una amplia programación cultural dirigida a públicos de todas las edades. Entre el 23 y el 28 de noviembre, los diferentes centros municipales acogerán propuestas de narración oral, teatro, danza, cine, talleres creativos, exposiciones y actividades de animación a la lectura.

Publicidad Publicidad

Una de las citas más destacadas llegará el jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas, con la actuación de Félix Albo, uno de los nombres de referencia de la narración oral en España. El artista presentará en el teatro de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester su espectáculo ‘Faros’, una historia protagonizada por cinco menores institucionalizados que participan en un proyecto piloto de piso tutelado. La obra aborda cuestiones relacionadas con la infancia, la sociedad y las instituciones desde la ternura y el humor. Para asistir será necesario disponer de invitación previa, que podrá recogerse en cualquiera de las bibliotecas de la red.

La programación continuará con nuevas propuestas del Festival del Movimiento VOLTEO 2026. El viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, la Biblioteca Torrente Ballester acogerá ‘Vacía’, de Lola Eiffel, una propuesta escénica dirigida a todos los públicos a partir de los seis años. Por su parte, el sábado 28 será el turno de ‘Grillos y Luciérnagas’, de La Machina Teatro, un espectáculo infantil recomendado para niños desde los tres años que invita a descubrir la noche como un espacio de misterio y fantasía.

Publicidad Publicidad

Actividades especiales por el Salón del Libro Infantil y Juvenil El VII Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca también tendrá protagonismo durante estos días. Bajo el lema ‘¡Viva el amor libro!’, las bibliotecas municipales han preparado diferentes actividades para acercar la lectura y la creatividad a los más pequeños.

En este contexto, la Biblioteca del Barrio Vidal y la Biblioteca del CMI Trujillo inaugurarán las exposiciones bibliográficas ‘Amor. Historias que nos unen’ y ‘¡Viva el amor libro!’, respectivamente. Ambas muestras podrán visitarse hasta el próximo 8 de enero.

Además, la ilustradora Cintia Martín impartirá el taller ‘Postales secretas para amores alfabetos’, destinado a niños a partir de seis años. La actividad tendrá lugar el viernes 27 de noviembre en los centros municipales integrados Trujillo y Vistahermosa.

Publicidad Publicidad

Cine, exposiciones y cuentacuentos para todas las edades Los aficionados al cine tendrán una nueva cita el miércoles 25 de noviembre en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Su cineclub proyectará ‘Memories of Murder’, del reconocido director surcoreano Bong Joon-ho. La sesión comenzará a las 18:00 horas y contará con un coloquio posterior.

Por otro lado, el viernes 27 de noviembre se inaugurará en el mismo centro la exposición ‘Gabinete de Curiosidades’, del mago Paco González. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 9 de enero y se completará con visitas guiadas durante las próximas semanas.

Finalmente, la programación semanal se cerrará con las habituales sesiones de ‘La Hora del Cuento’, que llegarán a las bibliotecas Carmen Martín Gaite, Gabriel y Galán, Torrente Ballester, Barrio Vidal, La Vega, Trujillo y Vistahermosa. Las actividades contarán con propuestas adaptadas tanto a bebés de entre cero y tres años como a niños a partir de tres años.