Salamanca volverá a poner en valor el compromiso solidario de sus ciudadanos con la celebración de la Gala del Día Internacional del Voluntariado, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Teatro Liceo. Bajo el lema ‘El voluntariado sostiene el mundo’, el encuentro servirá para reconocer la labor de las personas voluntarias, entidades sociales y centros educativos que contribuyen a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

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La entrada será libre hasta completar aforo y la gala se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre, así como en el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, declarado para 2026.

Durante la presentación del acto se han dado a conocer algunos datos que reflejan el peso del voluntariado en la ciudad. Según el último estudio sobre su impacto, elaborado por estudiantes del grado de Sociología de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Agencia Municipal del Voluntariado, 5.662 personas participan activamente en actividades solidarias, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al año anterior.

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Además, más del 62% de las personas voluntarias llevan más de tres años desarrollando esta labor altruista. Una cifra que, según se ha explicado, podría multiplicarse si se tienen en cuenta las colaboraciones puntuales y las iniciativas de carácter más específico.

La gala pretende precisamente dar visibilidad a ese compromiso y reconocer a quienes dedican su tiempo a acompañar a personas mayores, ayudar a menores con sus estudios, ofrecer apoyo a pacientes hospitalizados o favorecer la inclusión de personas con discapacidad, entre otras muchas acciones.

Una gala con reconocimientos, manifiesto y actuaciones artísticas El representante de la Red de Voluntariado Social de Salamanca ha querido destacar que el voluntariado no debe medirse únicamente por el número de personas implicadas o las horas dedicadas, sino por su impacto en la vida de quienes reciben esa ayuda.

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En este sentido, ha defendido que detrás de cada estadística hay una historia y una necesidad, y que el verdadero valor de la solidaridad reside en las oportunidades que se generan y en la esperanza que recuperan quienes atraviesan situaciones de soledad, pobreza, exclusión, adicciones o enfermedad.

El programa de la gala incluirá la lectura de un manifiesto, diferentes números artísticos y actuaciones relacionadas con la danza, además de reconocimientos impulsados desde el Ayuntamiento de Salamanca a personas y acciones voluntarias. La organización ha avanzado que habrá algunas sorpresas y ha animado a toda la ciudadanía a asistir.

Los jóvenes, una apuesta de futuro para el voluntariado Otro de los asuntos abordados durante la presentación ha sido la participación de los jóvenes. Los responsables han señalado que se está detectando una mayor implicación de este colectivo y una creciente continuidad en sus actividades solidarias.

También se ha destacado el papel de los centros educativos, algunos de los cuales recibirán reconocimientos por promover iniciativas de voluntariado entre su alumnado, con el acompañamiento de los docentes.

La edad general para participar en actividades de voluntariado en España se sitúa en los 16 años, con autorización parental cuando corresponde, aunque existen proyectos específicos que fomentan la participación ciudadana desde edades más tempranas.