Castilla y León lanza un pódcast sanitario para mejorar la educación en salud

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a través de la Escuela de Pacientes, ha puesto en marcha un nuevo pódcast con el objetivo de ofrecer información sanitaria fiable, clara y basada en la evidencia científica, y mejorar la educación en salud de la población.

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Este nuevo formato busca reforzar la alfabetización sanitaria y adaptarse a los actuales hábitos de consumo digital, facilitando el acceso a contenidos sobre salud de forma más accesible y comprensible.

El pódcast está dirigido a pacientes, familiares, personas cuidadoras y ciudadanía en general, y abordará temas de actualidad sanitaria desde un enfoque divulgativo y riguroso.

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