Castilla y León refuerza el seguimiento de las medidas contra las adicciones y la exclusión con una visita a Salamanca

La comisionada para las Adicciones y directora general de Ayudas Sociales de Castilla y León, Belén Pulgar, se ha desplazado a Salamanca junto a representantes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales para supervisar las iniciativas de integración y adicciones que desarrollan la Fundación Alcándara-Proyecto Hombre y el centro Santiago Uno. Durante esta actividad institucional, los representantes de la Administración regional han evaluado el impacto de las prestaciones cofinanciadas por el Ejecutivo autonómico y han conversado con terapeutas, educadores y usuarios para analizar la evolución de sus itinerarios de apoyo.

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La agenda ha comenzado con la revisión de las instalaciones de la Fundación Alcándara. Allí, la comisionada ha observado el trabajo cotidiano en la Comunidad Terapéutica, que cuenta con plazas concertadas para el tratamiento integral de adicciones con o sin sustancia mediante metodologías de recuperación intensiva, y en el Centro de Día, un espacio enfocado en dotar a los participantes de destrezas personales orientadas a su reincorporación al mercado de trabajo.

El recorrido ha continuado en el centro Santiago Uno, donde se han presentado las áreas formativas y laborales dirigidas a personas en riesgo de marginalidad. La dirección del centro ha expuesto las claves de su estrategia preventiva contra las adicciones orientada a jóvenes, así como las actuaciones de mediación e intervención con familias pertenecientes a minorías étnicas, basadas en un enfoque integral de inclusión y seguimiento educativo.

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