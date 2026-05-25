El Charro se prepara para ganar confort térmico y ahorrar energía

El Centro Municipal Integrado El Charro afrontará una importante renovación para mejorar el confort térmico y reducir el consumo energético. El proyecto, financiado con fondos FEDER y vinculado en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

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Esta inicitiva contará con una inversión cercana a 800.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación más destacada será la instalación de toldos automatizados con sensores en la fachada acristalada que da a la plaza de la Concordia. La lona microperforada absorberá la radiación solar antes de que atraviese el cristal, logrando drenar hasta el 97% del calor y reducir más de un 40% la temperatura interior durante el verano. El material será 100% reciclable y resistente a vientos de hasta 110 kilómetros por hora.

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