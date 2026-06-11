Cortes de tráfico en la calle Vaguada de la Palma por la celebración del Mercado Colombino

La calle Vaguada de la Palma, entre la glorieta de los Milagros y la plaza Donados, permanecerá cerrada al tráfico desde este jueves hasta el próximo domingo con motivo de la celebración del Mercado Colombino.

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Para reducir los inconvenientes, se permitirá el acceso hasta la cuesta de Oviedo para los vehículos autorizados, para acudir al parking y para acceder al hotel ubicado en dicha zona. Dicha entrada se podrá llevar a cabo a través del paseo de San Vicente, girando a la derecha a la calle Espejo, por la Cuesta de San Blas, girando a la derecha hacia la calle Vaguada de la Palma, girando a la izquierda hacia la Cuesta de Oviedo, por la calle Balmes, la calle Vera Cruz, girando a la izquierda por calle Horno. La salida, por su parte, se realizará a través de las calles Vera Cruz y paseo del Rector Esperabé.