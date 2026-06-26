CSIF comunica una "enorme preocupación" por el cierre del CRMF de Salamanca

CSIF comunica una "enorme preocupación" por el cierre del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Salamanca ubicado en la avenida de Villamayor. A través de un nuevo escrito expone que durante una visita, el IMSERSO trasladó a la plantilla de trababjadores que el centro cerrará como recurso estatal del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

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Esta decisión ha generado desconcierto, según indican desde este sindicato, que declara que la reunión con el IMSERSO confirmó una "inquietud existente", añadiendo que "se habla de cierre, de traspaso o de cambio de gestión, pero sin entregar documentación oficial suficiente, sin concretar calendario real, sin explicar las consecuencias laborales y sin garantizar de forma expresa la continuidad de todos los servicios que actualmente presta el CRMF".

El foco de la preocupación se pone principalmente en los usuarios del centro: "La previsión pasaría por que los usuarios regresen a sus domicilios y, en aquellos casos en los que no puedan hacerlo, sean reubicados en otros centros del IMSERSO". Una decisión que para CSIF no parece suficiente y, al contrario, desata las alarmas, sobre todo ante los usuarios más vulnerables, personas con discapacidad que, apunta, "necesitan estabilidad, acompañamiento y seguridad, no incertidumbre ni soluciones improvisadas".