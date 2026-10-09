David Serrada prevé volver a encabezar la lista del PSOE por Salamanca

David Serrada ha confirmado su intención de volver a encabezar las listas del PSOE de Salamanca. El secretario general del partido en la provincia ha trasladado su pretensión a las direcciones nacionales y regionales, tal y como ha confirmado el secretario de organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa.

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Aunque su elección como número uno de la lista está prácticamente asegurada, no será oficial hasta que se celebre la asamblea local, cuyo plazo para organizarlas es hasta el 13 de octubre, y lo ratifique el Comité Federal.

Esta será la sexta vez que David Serrada se presente como candidato del PSOE al Congreso de los Diputados, siendo la primera vez para las Generales de diciembre de 2015.

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