Denunciado un vallisoletano por promover el odio contra dos conocidos rostros salmantinos de los medios de comunicación

El ultra de extrema derecha e influencer, Alberto Pugilato, que suma más de 85.000 seguidores en twitter, está siendo investigado por la Fiscalia de Valladolid por promover el odio, presuntamente, contra dos rostros salmantinos muy conocidos en los medios de comunicación, el humorista Hector de Miguel, conocido más comúnmente como Quequé, y la tertuliana y analista política de televisión Sarah Santaolalla.

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Según ha publicado el diario EL PLURAL, Alberto González de Juan, conocido en redes sociales como Alberto Pugilato, se encuentra bajo la lupa de un juzgado vallisoletano, de donde es natural, todo por indagar al acoso en redes sociales contra los dos salmantinos, además de la creadora de contenido, Elena Reinés.

En el caso de Quequé por invitar a “aplaudirle” la cara, como eufemismo de producir una agresión en el salmantino, como expone la denuncia. En el caso de Sarah y Elena, por apelar a la presión mediática contra ella, como también han explicado desde el diario.

Según exponían en la propia denuncia, se produce “una conducta reiterada de incitación al acoso, a la intimidación y a la violencia, dirigida contra personas concretas y colectivos identificables por motivos ideológicos, y ello en un contacto de movilización extremista con capacidad real de materialización”, según explica el medio de comunicación.