Los socialistas denuncian las pérdida de cuatro aulas en el último curso en Salamanca

La portavoz del Grupo Socialista en Salamanca, María Sánchez ha comparecido en una rueda de prensa en la mañana de este lunes 31 de agosto donde ha denunciado la pérdida de cuatro aulas en el último curso en Salamanca.

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La socialista ha indicado que en el próximo pleno defenderán una moción para impulsar mejoras en el primer ciclo de Educación Infantil y reclamar al Consistorio que asuma la importancia de la educación de 0 a 3 años, garantizando los recursos, profesionales e instalaciones necesarios para ofrecer una atención educativa de calidad.

En el próximo pleno pedirán también ratios más bajas, comedor gratuito y mejores condiciones

para los profesionales de educación.

“Cuando una familia elige una escuela infantil pública tiene que encontrar un servicio atractivo, de calidad y accesible. Y cuando un profesional trabaja en ella tiene que disponer también de unas condiciones adecuadas para desarrollar una tarea de enorme responsabilidad”, ha señalado.

Salamanca cuenta actualmente, según el PSOE, con cuatro escuelas infantiles de titularidad municipal (Los Pizarrales, El Rollo, Garrido y El Zurguén), de las que tres tienen la gestión externalizada.

La concejala socialista Mar Fuentes ha puesto el foco en la evolución de la oferta pública: “En el último año hemos pasado de 25 aulas a 21 aulas en las escuelas infantiles municipales. Es decir, se han perdido cuatro aulas”.

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