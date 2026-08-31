El Centro de Láseres Pulsados ofrece días para que investigadores puedan experimentar con el láser VEGA-2

El Centro de Láseres Pulsados (CLPU) ha abierto el plazo para su Cuarta Convocatoria de Acceso Competitivo. Esta nueva campaña permitirá a investigadores de instituciones académicas y no académicas, tanto nacionales como internacionales, acceder al sistema láser VEGA-2 para el desarrollo de propuestas científicas experimentales.

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El sistema ofertado en esta convocatoria, VEGA-2, opera con una potencia máxima de 200 teravatios. El láser de titanio-zafiro ofrece pulsos con una duración superior a 25 femtosegundos y una energía pico de hasta 5 julios a la salida del compresor, permitiendo modos de operación desde un único disparo hasta 10 Hz.

Este potencial tecnológico convierte a VEGA-2 en una herramienta clave para investigaciones de gran impacto científico y social. En años recientes, este sistema ha permitido llevar a cabo experimentos pioneros en nuestro país, como la aceleración de protones o la generación de radiación ultrarrápida orientada a investigar nuevas terapias oncológicas. Asimismo, su capacidad para recrear condiciones extremas de la materia abre la puerta a avances en astrofísica de laboratorio y al desarrollo de nuevos materiales.

El uso de VEGA-2 ya fue ofertado en 2017, cuando se abrieron 100 sesiones de uso. Aquella convocatoria se cerró con un éxito rotundo: 29 solicitudes que implicaban la demanda de 467 sesiones experimentales y la participación de 150 investigadores provenientes de 51 instituciones diferentes.

El acceso al CLPU se rige por un sistema de concurrencia competitiva. Todas las propuestas recibidas a través de la plataforma FARO (Facility Access Request On-line) serán sometidas a una rigurosa doble evaluación. En primera instancia, un Comité Interno validará la viabilidad técnica y los requisitos de seguridad de los experimentos. Posteriormente, un Comité de Acceso independiente evaluará la excelencia científica de los proyectos, su impacto potencial y la capacidad técnica del equipo investigador para asignar los tiempos de uso.

El ciclo de acceso para los proyectos aprobados se desarrollará entre abril y noviembre de 2027. Se han habilitado 42 sesiones experimentales para esta campaña, con una duración mínima de tres horas de láser a alta potencia por turno. Las propuestas seleccionadas estarán sujetas a un modelo de cofinanciación, mediante el cual los usuarios deberán cubrir un mínimo del 50 % de la tarifa de acceso a VEGA-2, ya sea mediante fondos propios, programas de acceso o aportaciones en especie validadas por la Dirección del centro. Para ello los equipos investigadores podrán pedir ayudas económicas para el acceso a través de proyectos como, por ejemplo, LASERS4EU, RIANA, RADNEXT2030, etc. El CLPU puede dar apoyo a los equipos que lo necesiten, asesorando en los procedimientos necesarios a la obtención de las ayudas.

Los investigadores principales tienen hasta el 15 de octubre de 2026 para registrar sus proyectos. El CLPU recomienda a los solicitantes contactar previamente con la coordinación local de la instalación (vegaservice@clpu.es) para optimizar el planteamiento técnico de las propuestas antes de su envío formal.

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