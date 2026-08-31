La campaña 'Latidos Solidarios', en marcha en Salamanca con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias en 2026

La campaña 'Latidos Solidarios' ya está en marcha en Salamanca con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias en 2026.

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El objetivo que exponen desde el Ayuntamiento es reconocer la importancia del voluntariado como motor de cambio social y como expresión activa de los valores de solidaridad, cooperación y participación ciudadana.

En esta ocasión se ha diseñado un conjunto de acciones para dar mayor visibilidad al trabajo que realizan las personas y entidades de voluntariado, fomentar la implicación de nuevos sectores de la población, especialmente la juventud, y favorecer el encuentro, la formación y el intercambio de experiencias entre quienes dedican su tiempo y esfuerzo al bienestar común.