El PSOE llevará a las Cortes el cese de la gerente del hospital de Salamanca y por qué no se le comunicó su destitución

El pasado viernes, 28 de agosto, Carmen Rodríguez Pajares, entonces gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, era cesada de su cargo, un hecho que pilló por sorpresa tanto al propio hospital como a la afectada, donde a pesar de conocer la prensa su destitución, nadie se lo comunicó personalmente.

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El propio Partido Socialistas de Salamanca, al hacerse eco, no entendían la decisión tomada por la Consejería de Sanidad, dependiente de la Junta de Castilla y León, donde hacían hincapié en que este despido no solucionaría los problemas que existen en el propio CAUSA, como explicó María García, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca.

En cuánto a las preguntas que hace el PSOE de la Cortes de Castilla y León son dos, por un lado si “¿Considera la Junta de Castilla y León que estas decisiones de carácter político favorecen el correcto funcionamiento del Hospital salmantino ante la evidente falta de estabilidad en un momento clave en el que se ha puesto en funcionamiento el nuevo Hospital que sigue sin finalizar?”, y por otro si“¿Existe alguna relación entre esta inestabilidad en la gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y las listas de espera que sufren los salmantinos y las salmantinas y que nos colocan año tras año entre los peores indicadores de toda la Comunidad?”.

Ante esto, exponen que ya son cinco las gerentes que han pasado por el hospital de Salamanca en tan solo diez años, haciendo hincapié en que esa último destitución, a través de una noticia de SALAMANCA24HORAS, “el hospital de Salamanca asegura que no se ha producido el cese de la gerente del Complejo asegurando desde el mismo que desconocen que la Junta de Castilla y León haya tomado esta decisión. Pocas horas después fuentes de la Consejería de Sanidad reconoce al mismo medio que el cese se va a producir, todo ello a pesar de que dicha decisión no se ha trasladado de manera directa a la afectada”.

Por esto mismo, también preguntarán por varios puntos en cuanto a las dudas surgidas en la destitución de Carmen Rodríguez Pajares, entre ellas: “¿A qué se debe el motivo del cese de doña Carmen Rodríguez Pajares como gerente del Hospital de Salamanca?”, “¿Cuándo ha tomado la consejería de Sanidad dicha decisión?” y “¿En qué momento se ha trasladado de manera oficial dicha información a la interesada?”.

Los primeros plenos, según el calendario facilitado por la Junta de Castilla y León, se celebrarán los días 10 y 11 de septiembre de 2026.