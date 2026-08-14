El PSOE denuncia la “situación complicada y sin solución” que atraviesan los consultorios rurales de Salamanca

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, ha denunciado este viernes 14 de agosto durante una rueda de prensa la “situación complicada y sin solución” que, según explican, atraviesan cada vez más consultorios médicos de la provincia. "Los vecinos se encuentran con una reducción severa de la atención sanitaria o directamente con centros sin consulta médica", denuncia.
Rubio ha advertido, además, de que los casos se están extendiendo por distintas zonas de la provincia. Por ello, ha reclamado a la Junta de Castilla y León, administración responsable de la prestación sanitaria, "que deje de utilizar la falta de población como argumento para recortar servicios en los municipios rurales".
De igual manera, ha recriminado a la Diputación y el equipo de gobierno del PP "su falta de implicación ante un problema que afecta directamente a los derechos de los vecinos y al futuro de los pueblos"
“Hay algo que no podemos comprender de ninguna manera y contra lo que queremos luchar”, ha señalado Rubio, tras reclamar al presidente de la Diputación que actúe y dé amparo a los municipios afectados para garantizar “un mínimo de asistencia médica, de asistencia de enfermería en todos los consultorios de la provincia”.
Finalmente, el dirigente socialista ha querido dejar claro que el problema no está en los profesionales sanitarios. No tienen ninguna culpabilidad, están absolutamente desbordados” ha afirmado, trasladando la responsabilidad a la gestión y "a la falta de compromiso tanto a la Junta como a la Diputación".