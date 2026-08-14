Adjudicados los parques de bomberos en los que trabajarán 24 profesionales ya en servicio

Veinticuatro bomberos del SPEIS, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Salamanca, ya tienen destino definitivo. El Boletín Oficial del Provincia ha hecho publica la lista de las adjudicaciones de los puestos de trabajo de los bomberos que concurrieron al concurso de méritos restringido a funcionarios de la institución provincial que fue convocado en marzo de 2025.
Se trata de 24 puestos que pasan a ser definitivos. La mayoría de ellos están asignados al parque de Villares de la Reina, concretamente 21 de los puestos a concurso. Dos irán para el parque de Ciudad Rodrigo y uno para el de Béjar.
Con esta adjudicación se completa un proceso de más de un año para reubicar a los profesionales que ya formaban parte del servicio. Una medida que ha coincidido en el tiempo con la resolución de la oposición que se inició hace dos años para cubrir una treintena de puestos de trabajo, la mayoría de ellos en los parques de Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino.