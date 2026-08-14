Los pueblos de Salamanca se preparan para vivir sus fiestas del 15 de agosto

La festividad de la Virgen de la Asunción es sinónimo indiscutible de fiestas en buena parte de la provincia de Salamanca. Son muchos los municipios que desde este viernes afrontan ya una intensa programación de actividades, que en algunos casos se extenderán hasta principios de la semana que viene.

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Chupinazos, pregones, misas, procesiones, comidas de convivencia, juegos tradicionales, pasacalles, festejos taurinos y música forman parte de las principales apuestas de los ayuntamientos que organizan estas fiestas de un gran atractivo turístico por la fecha en la que se enmarcan.

Son muchos los forasteros que se ven atraídos por estas fiestas populares, ya que ahora mismo la mayor parte de los pueblos salmantinos, incluso por pequeños que sean, se encuentran llenos de gente y de vida. Muchos veraneantes procedentes de otras comunidades autónomas o incluso de otros países, principalmente de Francia, Alemania o Portugal, regresan a tierras charras en estas fechas para reencontrarse con sus seres queridos que en el pasado tuvieron que emigrar en busca de una vida mejor.

FIESTAS DE AGOSTO EN VILLAMAYOR Entre los municipios del alfoz, Villamayor es el que más pronto ha comenzado con su calendario de fiestas, combinando las actividades culturales con las que forman parte del programa de fiestas de agosto.

Llevan desde el día 10 con actividades, aunque el groso se presenta de cara al fin de semana con fútbol, juegos de agua y cartas, frontón, comidas, marchas ciclistas, misa y música con discoteca durante todo el fin de semana. Cartel De Fiestas De Villamayor, Agosto De 2026

FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE EN CARBAJOSA DE LA SAGRADA Carbajosa de la Sagrada es otro de los pueblos del alfoz de la capital que también lleva realizando actividades a modo de pre-fiesta desde el lunes, pero también es a partir de este viernes cuando se concentra toda la oferta festiva, con entretenimiento para todos los públicos.

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Concursos de disfraces, pasacalles, reparto de pañoletas o un taller de manualidades, son las propuestas del consistorio como complemento al tradicional chupinazo que marca el pistoletazo de salida al disfrute desde la plaza mayor del pueblo. Una orquesta junto a una discomóvil serán las encargadas de poner el acento musical a la noche.

De cara al fin de semana aumentan las propuestas con juegos tradicionales, talleres para niños, exposiciones, una ruta motera, un encierro con mini bueyes o un gran Prix con suelta de vaquillas.

El lunes y el martes seguirán las fiestas con la misa y la procesión, el vino popular para los mayores, campeonatos de tute, encierros, capeas, gymkanas, comida popular y las respectivas verbenas desde el viernes al martes.

Cartel de fiestas Carbajosa de la Sagrada, agosto de 2026

FIESTAS PATRONALES DE GUIJUELO Del 14 al 19 de agosto Guijuelo es otro de los pueblos que se encuentra inmerso en pleno ambiente festivo. En este caso, la música y la feria taurina acaparan la mayor parte de la programación.

Desde el viernes hasta el cierre de fiestas hay espectáculos musicales con conciertos o Dj y de entretenimiento todos los días, con comidas en homenaje a los mayores de 65 años, la tradicional ofrenda floral a continuación de la procesión y la eucarística en la iglesia parroquial, que se suman al vino de honor donde los asistentes podrán degustar productos de la localidad.

La feria taurina se extiende desde el 15 al 19 de agosto y contará con la presencia de David Fandila ‘El Fandi’, Emilio de Justo, Marco Pérez, Sergio Galán, Guillermo Hermoso de Mendoza, Víctor Herrero, Daniel Luque, Borja Jiménez, Manuel Diosleguarde, Íñigo Norte y Samuel Berdejo. Las ganaderías reseñadas son todas de casas salmantinas: El Pilar, San Pelayo, Vellosino y Casasola.

El chupinazo marcará el inicio oficial de las fiestas a las 18:00 horas de este viernes desde la plaza mayor.

Cartel ferias y fiestas de Guijuelo, agosto de 2026

FIESTAS POR SAN ROQUE EN VALDELOSA David Civera es la estrella de este año en las fiestas de este municipio, conocido por el compromiso que mantiene en los últimos tiempos, apostando por artistas reconocidos en el panorama musical.

Desde primera hora de la mañana de este viernes se está llevando acabo en Vallelpozo el XXIII Campeonato Local de Pesca, que estará seguido por otro de natación infantil.

A la hora de la cena habrá una parrillada de carne, que se suma al concurso de tortillas, a la paella popular y a la cena de hermandad entre las peñas del pueblo que ocuparán gran parte del lunes.



Cartel de fiestas de agosto en Valdelosa, agosto de 2026

FIESTAS PATRONALES DE LUMBRALES Lumbrales es uno de los pocos pueblos de Salamanca que ha organizado una programación de actividades para todo el mes de agosto, aprovechando el tirón de residentes y visitantes que hay en el pueblo y de la asistencia de turistas.

El pregón de fiestas está a cargo de Ricardo Chico Barahona, que estará seguido de un concierto del Coro Popular de la Villa. El sábado, coincidente con la festividad de la Virgen de la Asunción, se celebrará una misa en su honor. Después se invitará a un vino a todos los asistentes.

Los toros tienen también un lugar destacado en las fiestas de este pueblo, dando comienzo con un concurso de recortes el domingo 16 y seguido de un Toro del Cajón el lunes.

Los encierros a caballo tendrán lugar entre el 22 y el 25 de agosto junto a los festivales taurinos y novilladas que contarán con alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca. Damián Castaño, Gómez del Pilar, Clemente, Ismael Martín, David Galván y Jarocho son los matadores de toros que visitarán la localidad.

El programa festivo se cerrará el día domingo 30 con la celebración de la XI Feria Hortícola, junto a una comida popular.