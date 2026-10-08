Dinamiza Joven amplía su programación y estará disponible cinco días a la semana en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca amplía la programación de Dinamiza Joven con el objetivo de ofrecer más alternativas de ocio, formación y participación a los jóvenes de la ciudad. La nueva edición del programa, presentada por el concejal de Juventud, César Gómez-Barthe, pasará de contar con actividades tres días a la semana a ofrecer propuestas durante cinco jornadas semanales.

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Una de las principales novedades será la apertura del Espacio Joven los viernes de 17:00 a 20:00 horas dentro del programa Play and Connect, centrado en los juegos de mesa y el ocio tecnológico, con la posibilidad de utilizar también una PlayStation. A ello se suma la programación de los sábados de 10:30 a 13:30 horas.

“Queremos que el Espacio Joven esté disponible para los jóvenes de Salamanca prácticamente toda la semana”, explicó Gómez-Barthe, que señaló que la intención es convertir este espacio en “un punto de referencia real” para la juventud salmantina.

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Talleres, idiomas y actividades culturales La nueva edición mantiene buena parte de las propuestas que han tenido buena acogida en anteriores convocatorias, entre ellas talleres, manualidades, actividades de cocina y visitas culturales.

También continuará Lingua Vibe, que se desarrolla los miércoles con profesorado nativo y permite a los participantes acercarse al inglés, árabe y japonés.

Las salidas trimestrales también seguirán formando parte de la programación, con actividades destinadas a que los jóvenes puedan conocer distintos lugares de interés cultural y de ocio.

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Todas las actividades son gratuitas, aunque las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.

Inscripciones abiertas y programación que se irá renovando Las inscripciones para las primeras actividades ya están disponibles de manera online. El Ayuntamiento recuerda a los participantes la importancia de confirmar la plaza una vez recibida la comunicación, con el objetivo de evitar que queden plazas bloqueadas que finalmente no sean utilizadas.

La programación no quedará cerrada para todo el curso. Las actividades se irán incorporando progresivamente, permitiendo que los jóvenes puedan elegir aquellas propuestas que mejor encajen con sus horarios.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años y, según ha explicado el concejal, la ampliación responde a la voluntad municipal de incrementar la oferta disponible, más que a que las actividades anteriores hubieran alcanzado el límite de plazas.

“Si hay demanda, hay gente, se tiene que habilitar porque para eso estamos aquí”, afirmó Gómez-Barthe, que abrió la puerta a seguir ampliando horarios si la respuesta de los jóvenes lo requiere.

El Centro Juvenil de Garrido, más cerca de iniciar sus obras Durante la presentación también se abordó la situación de las asociaciones vinculadas al actual espacio juvenil de Garrido, ante el próximo inicio de las obras del Centro de Innovación Juvenil.

El concejal aseguró que las asociaciones que han solicitado espacios alternativos han recibido distintas opciones para poder mantener su actividad durante el periodo de obras.

El nuevo centro supondrá, según recordó, una inversión de más de dos millones de euros e incorporará espacios destinados a actividades como calistenia, parkour, pump track y fútbol, además de zonas sociales y de estudio, cocina, artes, radio, metaverso y una sala de podcast.